الصين: لا إصابات محلية جديدة بـ «كورونا»

المصدر: بكين - رويترز

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة منقولة محلياً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في البر الرئيس للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين، في تعزيز لمؤشرات تمكن بكين من وقف أحدث موجة من هذا المرض.

وقالت اللجنة، في بيان، إن العدد الإجمالي لحالات «كوفيد-19» ارتفع بشكل طفيف إلى 14، في السابع من فبراير الجاري، مقابل 12 في اليوم السابق، لكن جميع الإصابات كانت وافدة من الخارج. ووقعت سبع حالات في شنغهاي، والبقية في إقليم قوانغدونغ الجنوبي الشرقي.

ويمثل ذلك أول مرة لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية، منذ 16 ديسمبر الماضي، ما يشير إلى أن الخطوات الصارمة التي اتخذتها السلطات نجحت في وقف انتشار المرض بشكل أكبر. وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، ارتفع من 10 حالات قبل يوم إلى 16 حالة.

ويبلغ، الآن، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في البر الرئيس 89706 حالات، بينما لايزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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