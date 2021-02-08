القبض على 13 من «داعش» إثر عمليات استباقية في بغداد

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، إلقاء القبض على 13 من عناصر «داعش» بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، على صفحتها على موقع «فيس بوك»، أنه «من خلال تنسيق العمل الاستخباراتي بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة في مديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 إرهابياً بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين لانتمائهم لعصابات تنظيم «داعش»، وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية في ما يسمى قواطع كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة، تحت كنى وأسماء مختلفة.

وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصولات استلام أصولية.

وقتل وأصيب العشرات في تفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد في يناير الماضي، ووُصف الهجوم بأنه الأكثر خطورة الذي يستهدف العاصمة العراقية بغداد منذ نحو ثلاث سنوات. وأعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عنه.

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