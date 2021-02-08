العراق ينتظر وصول مليون و600 ألف جرعة لقاح

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، عن قرب وصول أكثر من مليون و600 ألف من لقاح «فايزر- بيونتك» ضد فيروس كورونا المستجد إلى العراق من أصل ثمانية ملايين إجمالي الكمية المتعاقد عليها مع شركة فايزر.

وأضاف في تصريحات صحافية أن الوزارة استوردت الثلاجات اللازمة من مناشئ عالمية لحفظ اللقاح، تضاف إلى الثلاجات الكبيرة التي تملكها الوزارة، والموزعة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان، وتهيئة جميع النواحي اللوجستية لاستقبالها. وأوضح أن لقاح أسترازينيكا لا يحتاج إلى إجراءات معقدة لحفظه، وسيستلم العراق ثلاثة ملايين جرعة منه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news