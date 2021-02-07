تسجيل حالة وفاة بفيروس الإيبولا في الكونغو

المصدر: كينشاسا - رويترز

قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد إن السلطات سجلت حالة وفاة لامرأة في شرق البلاد قرب مدينة بوتيمبو، بعد إصابتها بفيروس الإيبولا.

كانت أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك قد ظهرت على امرأة في بلدة بينا في أول فبراير الجاري. وتوفيت المرأة في المستشفى في بوتيمبو وكانت زوجة رجل أصيب بالفيروس في بؤرة سابقة.

وقد يمثل هذا الإعلان بداية التفشي الثاني عشر للإيبولا في الكونغو منذ اكتشاف الفيروس بالقرب من نهر إيبولا عام 1976، وبذلك يتجاوز عدد مرات تفشي الفيروس في البلاد مثلي نظيره في أي دولة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news