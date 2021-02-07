مقتل 12 من أفراد الأمن في انفجار بوسط الصومال

المصدر: مقديشو - رويترز

قُتل 12 من أفراد الأمن اليوم الأحد في انفجار قنبلة زُرعت على طريق خارج بلدة صومالية كان يجتمع فيها الزعماء السياسيون لمحاولة حل الخلاف حول اختيار رئيس جديد للبلاد غدا.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة، التي يقول محللون إنها حريصة على استغلال هذه الأزمة، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال ضابط الشرطة محمد أحمد إن من بين القتلى عبد الرشيد عبد النور مسؤول جهاز المخابرات والأمن الوطني في بلدة دوسمريب.

وقالت الشرطة إن 12 من أفراد الجهاز قُتلوا في هذا الهجوم قرب البلدة.

وبدا أن التوصل إلى اتفاق على كيفية اختيار رئيس جديد غدا بعيد المنال حتى الآن، مما يهدد بوقوع المزيد من الاضطرابات السياسية.

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