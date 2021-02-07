وزير الخارجية الأميركي يهاتف نظيره السعودي

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أول مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن بن فرحان «هنأ نظيره الأميركي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة».

وذكرت الوكالة أن وزيري الخارجية استعرضا «العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتأتي المكالمة بعد أول خطاب للرئيس الأميركي جو بايدن حول السياسة الخارجية لإدارته.

وقال في خطابه «تواجه السعودية هجمات صاروخية وهجمات أخرى من قوات تدعمها إيران.. سنساعد المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news