السودان: ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو يهدد الأمن القومي

المصدر: الخرطوم - رويترز

قال وزير الري السوداني ياسر عباس اليوم السبت إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو سيشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.

وأضاف في مقابلة مع رويترز أنّ «هذا الأمر سيهدد نصف السكان الذين يسكنون في وسط السودان» على صعيد «مياه الري للمشاريع الزراعية وتوليد الكهرباء من سدّي الرصيرص ومروي».

وقال عباس «سيكون هناك استحالة في تشغيل سد الرصيرص إذا لم يكن ثمة اتفاق ملزم حول كمية المياه المتدفقة من سدّ النهضة وتبادل يومي للمعلومات».

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قدّر الوزير أن يفقد «سد مروي 30% من الطاقة الكهربائية التي يولدها» ما يؤثر سلباً على محطات مياه الشرب.

وقال الوزير إن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا لتشمل مع الاتحاد الإفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news