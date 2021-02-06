محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

المصدر: أبوظبي-وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة .. بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنمية آفاقها على مختلف المستويات.

و استعرض الجانبان خلال الاتصال مجمل التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية .. إضافة إلى تكثيف الجهود والتعاون في مواجهة خطر الإرهاب وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

و ناقش سموه و دولة رئيس الوزراء الباكستاني تطورات " جائحة كوفيد - 19 " وأهمية التعاون و التنسيق بين دول العالم للتصدي لها و احتواء آثارها.

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