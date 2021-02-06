حاكما نيويورك ونيوجيرسي يطلبان الإغاثة

المصدر: نيويورك - د ب أ

اتحد حاكما ولاية نيويورك أندرو كومو ونيوجيرسي فيل مورفي في محاولة لضمان حصول ولايتيهما على مبلغ "عادل" من الأموال الاتحادية المخصصة للإغاثة من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وطالب الحاكمان بأن تحصل الولايتان على مساعدة تتناسب مع الثمن الذي دفعتاه أثناء الوباء.

وقال كومو خلال مؤتمر صحافي عن بعد في مبنى الكابيتول: "عندما يضرب إعصار ولاية ما، فإن الولاية تحصل على مساعدات إغاثة.. لا تحصل كل ولاية على الإغاثة، الأماكن التي دفعت أعلى ثمن لحالة الطوارئ".

وأضاف: "ولايتنا ومنطقتنا دفعتا الثمن الأعلى لحالة الطوارئ".

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالعمل مع الكونغرس لتمرير قانون إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار يتضمن 350 مليار دولار كإغاثة لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

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