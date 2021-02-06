اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي

المصدر: الرياض - وام

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أنتوني بلينكن، العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان - خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من بلينكن اليوم - نظيره الأميركي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معرباً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

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