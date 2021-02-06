انتخاب المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي ودبيبة للحكومة في ليبيا

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن كل من ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس، عن النتيجة النهائية لانتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا. وجاءت قائمة سفير ليبيا السابق في اليونان، محمد المنفي، في المركز الأول، بواقع 39 صوتاً من أصل 73 عضواً قاموا بالتصويت، من بين الـ75 عضواً بملتقى الحوار، وحلت قائمة عقيلة صالح في المركز الثاني بواقع 34 صوتاً، وبذلك يصبح محمد يونس المنفي، من إقليم برقة، رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي الجديد، بعضوية كل من عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبدالحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية الليبية. وقالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز «بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news