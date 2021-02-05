البحرين تعلن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت البحرين عن قرارات جديدة للتصدي ل‍كورونا ، من أبرزها إغلاق الصالات الرياضية الداخلية والخاصة وبرك السباحة، وتطبيق سياسة العمل من المنزل على كافّة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% كحدّ من عدد الموظفين.



ومن المزمع أن يبدأ تطبيق القرارات بدءًا من بعد غدٍ الأحد 7 فبراير وحتى 21 فبراير الجاري، لمدّة اسبوعين.



كما تضمنت القرارات –التي نشرتها وزارة الصحة البحرينية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي- منع إقامة كافّة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصّة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصًا.



وتضمنت أيضًا تعليق الحصص الرياضية الداخلية، مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخص.

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