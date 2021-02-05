إحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي في بغداد

المصدر: بغداد - د ب أ

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في بغداد.

ونقلت قناة «السومرية نيوز» الإخبارية عن المصدر قوله إن «الجهد الهندسي تمكن من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون إصابات تذكر».

بدورها، كتبت القوات الجوية العراقية على صفحتها في «فيس بوك» نبأ عاجلا مفاده «تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد»، دون مزيد من التوضيح.

ولم تعلن اية جهة المسؤولية عن زرع العبوة، غير أن تنظيم «داعش» مازال نشطا في العراق رغم إعلان بغداد القضاء على التنظيم عسكريا في أواخر عام 2017.

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