واشنطن تصادق على تمديد معاهدة «نيو ستارت»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

صادقت الولايات المتحدة على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) الموقعة مع روسيا لمدة خمس سنوات تبدأ من أمس، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن في بيان: «تعهد الرئيس جو بايدن بالحفاظ على الشعب الأميركي في مأمن من التهديدات النووية من خلال استعادة القيادة الأميركية في مجال الحد من التسلح ومنع الانتشار».

وأضاف «اتخذت الولايات المتحدة الخطوة الأولى نحو الوفاء بهذا التعهد بتمديد معاهدة نيو ستارت مع الاتحاد الروسي لمدة خمس سنوات».

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