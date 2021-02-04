مقتل 4 جنود تونسيين خلال عملية لمكافحة الإرهاب

المصدر: تونس - أ.ف.ب

قُتل أربعة جنود تونسيين، أمس، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة (وسط غرب)، خلال عملية لمكافحة الإرهاب، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري.

وقال الناطق الرسمي لـ«فرانس برس»: «قتل أربعة جنود خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع وسقطوا شهداء».

وأوضح زكري أن المهمة التي كان يقوم بها الجنود «تأتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب تقوم بها القوات العسكرية غالباً في هذه المنطقة».

وتقع جبال المغيلة في منطقة الوسط الغربي القريبة من الحدود مع الجزائر، وتمثل مخابئ أساسية لمسلحين يقومون بعمليات تستهدف الأمنيين والعسكريين.

وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات تعقب جماعات مسلحة تنتمي إلى خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» شنت في 2014 هجوماً على عسكريين وقتلت 15 جندياً، وكان ذلك التاريخ منطلق عمليات دموية عدة.

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