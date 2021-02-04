«البنتاغون» تعلق أنشطة 42 لجنة استشارية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعليق أنشطة 42 لجنة استشارية عين فيها الرئيس السابق دونالد ترامب عشرات من الموالين له في الأيام الأخيرة من ولايته.

وفي مذكرة إلى رؤساء الإدارات والقيادات، أعلن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن، أنه ستتم إعادة النظر في 42 لجنة استشارية مكلفة بتقديم مشورة خارجية إلى البنتاغون في مختلف المجالات، لتحديد ما إذا كانت ستحقق «فوائد ملموسة» للوزارة.

وقال إنه سيتم بالتالي استبعاد مئات الخبراء وتعليق أنشطة العديد من اللجان حتى يونيو المقبل. ومعظم الخبراء سيتم إقصاؤهم اعتباراً من 16 فبراير الجاري.

وبعد فترة وجيزة من انتخابات نوفمبر، طردت إدارة ترامب وزيري الخارجية السابقين هنري كيسنجر ومادلين أولبرايت من «مجلس سياسة الدفاع» المكلف بالمساعدة في وضع الاستراتيجية الدفاعية الأميركية، وعينت بدلاً منهما البرلماني الجمهوري السابق نيوت غينغريتش الذي يُعتبر من «الصقور» والجنرال السابق أنتوني تاتا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news