بدء حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في باكستان

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

بدأت، أمس، في باكستان، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم إعطاء موظفي الرعاية الصحية أولى جرعات من لقاح «سينوفارم» في مراسم خاصة في مركز القيادة الوطنية والعمليات في باكستان.

وفي حديثه خلال تلك المناسبة، قال وزير التخطيط والتنمية، أسعد عمر: «موظفو الصحة هم أبطالنا الحقيقيون في الحرب ضد الجائحة. لهذا السبب تقرر إعطاء اللقاح لموظفي الصحة في المقام الأول».

وأعرب الوزير عن تقديره للصين بسبب تقديم اللقاح لباكستان، وأضاف: «الصين هي صديق حقيقي لنا يقف بجانبنا دائماً في الأوقات الصعبة».

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