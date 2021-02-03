وفاة أربعة عسكريين جراء انفجار في تونس

المصدر: تونس - د ب أ

قال مصدر بوزارة الدفاع التونسية إن أربعة عسكريين توفوا اليوم الأربعاء جراء انفجار هز جبل المغيلة غرب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة محمد زكري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الانفجار وقع بعبوة ناسفة تقليدية الصنع أثناء مرور عربة عسكرية، خلال عملية تعقب عناصر إرهابية في المنطقة الواقعة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.

وأضاف زكري: "استشهد العسكريون ، حيث كانت اصاباتهم بليغة جراء الانفجار".

ويفرض الجيش مناطق عسكرية مغلقة في الجبل وفي مناطق أخرى غرب البلاد وفي الجنوب.

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