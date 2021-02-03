الثلوج تعطّل التطعيم ضد «كورونا» في شرق الولايات المتحدة

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أدت عاصفة ثلجية عاتية في ساحل الولايات المتحدة الشرقي إلى إغلاق مطارات ومدارس، وتأجيل عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، أمس، في وقت تستعد فيه مدينة نيويورك لتساقط الثلوج بكثافة غير مسبوقة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية تحذيرات بشأن العاصفة من فرجينيا وصولاً إلى ماين، وهي رقعة يقطنها عشرات الملايين اجتاحتها رياح عاتية، وصلت سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة.

وأعلنت نيويورك الطوارئ، وفرضت قيوداً على التنقل غير الضروري، وأعادت التلاميذ إلى الدراسة عن بُعد.وقال خبراء أرصاد في محطة «سي إن إن» إن العاصفة لاتزال تتطور وتزداد حدتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news