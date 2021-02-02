وداعا للثيران.. «كورونا» يطال مهرجان بامبلونا الإسباني

المصدر: مدريد - رويترز

قالت زعيمة محلية اليوم الثلاثاء إن مهرجان سان فيرمين السنوي لركض الثيران في مدينة بامبلونا الذي يجتذب السياح من مختلف أرجاء العالم سيلغى للعام الثاني على التوالي بسبب «كوفيد-19».

لكن وسط الخلافات والصراعات الدائرة في إسبانيا حول ما يتعين أن تكون عليه القيود المتعلقة بالجائحة، سارع رئيس بلدة بامبلونا بالقول إن القرار لم يتخذ بعد.

وقالت ماريا تشيفيت رئيسة الإدارة المحلية لإقليم نافارا «مهرجان دولي مثل سان فيرمين يجلب ملايين الزوار إلى نافارا لن يكون من الممكن إقامته».

ونقلت صحيفة دياريو دي نافارا المحلية عن إنريك مايا رئيس بلدية بامبلونا قوله «كل المواطنين على علم بأنه في ظل البيانات المتوافرة من الواضح أنه سيكون من الصعب الحديث عن المهرجان كما عرفناه حتى الآن لكن حتى اليوم الثاني من فبراير لم يتخذ قرار بعد».

وتنتشر الخلافات على القيود في بلد تختلف فيها إجراءات احتواء الجائحة من إقليم لإقليم ومن مدينة لمدينة.

ودافعت إيزابيل دياز ايوسو زعيمة منطقة مدريد اليوم الثلاثاء عن قرارها بتخفيف بعض القيود في العاصمة قائلة إنها لم تسمع بأي دليل علمي يفيد بأن تناول الطعام في المطاعم ينقل العدوى أكثر من التجمعات في المنازل.

وأضافت «الصحة تتعلق بأشياء كثيرة ليس فقط منع انتقال العدوى».



وسجلت إسبانيا أمس الاثنين 79686 حالة إصابة جديدة منذ يوم الجمعة مما يظهر تراجعا عن عطلة الأسبوع الماضي عندما سجلت 93822 حالة. وارتفعت الوفيات 762 إلى 59081 وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news