بالفيديو: "فتاة انقلاب ميانمار" تجذب آلاف المتابعين

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

جذب مقطع فيديو سجل أثناء دخول قوات الجيش في ميانمار إلى البرلمان للسيطرة على الحكم آلاف من شاهدوه على «اليوتيوب»، حيث ظهرت إحدى الفتيات ترقص أثناء أداء تمارين رياضية عادية في الهواء الطلق دون أن تدرك أن انقلابًا كان يحدث خلفها.

وأظهر الفيديو الفتاة كينغ هنين واي، وهي مدرسة تربية رياضية، تؤدي تمارين رياضية صباحا خارج مبنى البرلمان في رانغون، الاثنين، دون أن تدرك أن الحكومة تم الإطاحة بها خلفها مباشرة.

ونشرت واي الفيديو على صفحتها على «فيس بوك»، حيث اعتادت باستمرار نشر لقطات لتمارينها اليومية مع متابعيها، وفقا لصحيفة «ديلي ميل».

ويُظهر الفيديو واي تؤدي تمارين رياضية بنشاط وحيوية، ممزوجة بحركات رقص خاصة على موسيقى مبهجة، بينما تغلق شاحنات مدرعة وجنود الطريق خلفها وقبل وصول قافلة من مركبات الشرطة والجيش، حيث فرض الأخير السيطرة الكاملة على الحكومة.

وعلق العديد من النشطاء أن هذا المشهد كان مقصوداً كخطة إلهاء، واستبعد آخرين ذلك مؤكدين أنها مجردة مصادفة ولم تكن الفتاة تعلم بحدوث الانقلاب خلفها.

ورفضت واي فكرة أنها نشرت الفيديو عن قصد، أو كي تصبح «مشهورة»، وقالت أنها لم تعلم ما كان يحصل خلفها.



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