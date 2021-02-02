بايدن يريد تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأميركية

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته الثلاثاء بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية.

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن مؤكدًا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترامب.

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