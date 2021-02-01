7 «أسِرّة» فقط شاغرة في البرتغال

المصدر: لشبونة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة في البرتغال أنه لم يعد لديها سوى سبعة أسرّة شاغرة في وحدات العناية المركزة المعدة لحالات «كوفيد-19» في برها الرئيس، بينما دفعت زيادة الإصابات السلطات إلى إرسال بعض مَن هم في حالة حرجة إلى الجزر البرتغالية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن من بين 850 سريراً لوحدات العناية المركزة المخصصة لحالات «كوفيد-19» في البر الرئيس، تم شغل 843 سريراً. ويوجد بالدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، 420 سريراً إضافياً بوحدات العناية المركزة، لمن يعانون أمراضاً أخرى.

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