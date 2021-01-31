مركز الحرب الجوي السعودي يطلق مناورات "رماح النصر"

المصدر: الظهران - وام

أطلق مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي في المملكة العربية السعودية، تمرين "رماح النصر 1" كأول تمرين يقام في المركز منذ تدشينه.

ويسهم التمرين - بحسب بيان صدر اليوم - في تطوير قدرات القوات السعودية من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، كما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.

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