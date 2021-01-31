خبراء الصحة العالمية يزورون سوق ووهان للمأكولات البحرية

المصدر: ووهان -أ ف ب

زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء "كوفيد-19" الأحد سوقاً في مدينة ووهان الصينية حيث سُجلت البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين، حسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس كانوا في المكان.

ومنذ يناير 2020، أُغلقت سوق هوانان للمأكولات البحرية حيث كانت تُباع حيوانات بريّة حية، ولم يسمح الحراس بالدخول إلا لسيارات فريق محققي منظمة الصحة.

ولم يرد الخبراء على أي سؤال لدى وصولهم إلى السوق المترامية الأطراف، ورفع أحدهم زجاج سيارته عندما سأله مراسل عما ينتظر من الزيارة.

وطلب عناصر الأمن من الصحافيين الموجودين في محيط السوق المغادرة وهزّ أحدهم سلماً طويلاً كان مصور يجلس عليه لالتقاط صور أفضل.

وبعد وقت قصير، ردّ أحد الخبراء على صحافيين كانوا يسألون بصوت عالٍ من بعيد ما إذا كان الفريق راضياً عن الزيارة، برفع إبهامه في إشارة تدلّ على «نعم».

وكتب أحد الخبراء بيتر دازاك في تغريدة أن فريق منظمة الصحة قام «بزيارات إلى مواقع مهمة جداً، سوق للبيع بالجملة والآن سوق هوانان للثمار البحرية».

واضاف بيتر دازاك أن الفريق «التقى أشخاصا مهمين في السوقين وطرح أسألة للمساعدة في فهم أفضل للعوامل التي أدت إلى ظهور كوفيد».

وقال رئيس منظمة «ايكوهيلث أليانس» المتخصصة في الوقاية من الأمراض ومقرها الولايات المتحدة في تغريدة أخرى إن هذه الزيارات «أساسية للسماح لفرقنا المشتركة بفهم الانتشار الوبائي لكوفيد، كيف بدأ بالتفشي في نهاية العام 2019».

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