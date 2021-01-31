7 لقاحات صينية لكورونا تدخل التجارب السريرية للمرحلة الثالثة

المصدر: بكين - د ب أ

ذكر مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن إجمالي سبعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، مصنوعة في الصين دخلت التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم الأحد.

ولدى الصين الآن 16 لقاحا مصنوعا في البلاد، تخضع للتجارب السريرية، طبقا لما ذكره المدير العام لوزارة العلوم والتكنولوجيا للتنمية الاجتماعية وو يوانبين، في مؤتمر عقد مؤخرا حول أمراض الدم.

وكان لقاح لكبح نشاط فيروس كورونا، طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية، تحت إشراف مجموعة «تشاينا ناشونال بايوتك غروب» والتابع لشركة «سينوفارم» الشهر الماضي هو أول لقاح يحصل على موافقة سوقية مشروطة من إدارة المنتجات الطبية الوطنية.

وتشير النتائج المؤقتة للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة فعالية اللقاح بنسبة 79.34 % ضد فيروس كورونا.

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