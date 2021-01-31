الملكة إليزابيث تستضيف بايدن قبيل قمة مجموعة السبع

المصدر: لندن - رويترز

قالت صحيفة صنداي تايمز اليوم الأحد إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ستستضيف الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وغيره من الزعماء في قصر بكنغهام قبيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة التي وصفت الدعوة بأنها استقبال "القوى الناعمة" إن الملكة ستكون برفقة أمير ويلز ودوقة كورنول ودوق ودوقة كمبردج. ورفض القصر التعليق على التقرير.

وأعلنت بريطانيا اعتزامها عقد أول اجتماع بالحضور الشخصي منذ نحو عامين لقمة مجموعة السبع في يونيو في كورنول في جنوب غرب انجلترا.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يتوصل الاجتماع إلى إجماع على أن الاقتصاد العالمي يجب أن ينتعش من آثار جائحة "كوفيد-19" بشكل مستدام يدعم حرية التجارة.

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