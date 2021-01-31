إصابات كورونا العالمية تتجاوز 102.18 مليون والوفيات مليونان و206472

المصدر: عواصم - رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 102.18 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و206472.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 437107 25995475 الهند 154147 10733131 البرازيل 222666 9118513 روسيا 72697 3832080 المملكة المتحدة 103126 3772813 فرنسا 75620 3153487 إسبانيا 58319 2743119 إيطاليا 87858 2529081 تركيا 25736 2464030 ألمانيا 56280 2199704.

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