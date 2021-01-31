الرئيس المكسيكي يؤكد «تخطيه المرحلة الحرجة» لـ «كورونا»

المصدر: مكسيكو - أ.ف.ب

نشر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مقطع فيديو أكد فيه أنه «تجاوز المرحلة الحرجة» بعد إصابته بـ«كوفيد-19».

وكان آخر ظهور رسمي للرئيس يوم الإثنين عندما نشرت الرئاسة صورتين له يتحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس المكسيكي في التسجيل الذي نشر على وسائل التواصل «مازلت أعاني أعراض كوفيد لكنّ الأطباء أخبروني بأن المرحلة الحرجة مرّت بالفعل. الآن أظهر أمامكم حتى لا تكون هناك شائعات.. أنا بخير رغم أنه لايزال يتعين عليّ أن أواصل الراحة».

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