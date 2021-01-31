الفلبين تخفف قيود الدخول عن 36 دولة

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

ذكر مكتب الهجرة الفلبيني، أمس، أن السلطات سترفع الأسبوع المقبل قيود الدخول عن الأجانب من 36 دولة، وردت أنباء عن وجود سلالة معدية بشكل أكبر لفيروس كورونا المستجد فيها.

وكانت الحكومة قد فرضت أولاً حظر السفر في ديسمبر الماضي، والذي يشمل مجموعة من الدول ظهر لديها سلالة مختلفة من نوع «بي 117» لفيروس كورونا المستجد، لكن القائمة زادت لتشمل 36 دولة منذ ذلك الحين.

وقال المكتب إن الأجانب من الدول التي فُرض عليها حظر سابقاً ربما يدخلون الآن الفلبين اعتباراً من الأول من فبراير المقبل.

لكن مفوض الهجرة جايم مورينتي شدد على أن الفلبين «مازالت تحد من دخول الأجانب للبلاد».

وأضاف «بشكل عام مازال لا يسمح للأجانب بدخول البلاد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news