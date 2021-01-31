الصحة الفلسطينية تسجل أول إصابات بالسلالة الجديدة لـ «كورونا» بالضفة

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل أول إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية.

وصرّح مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في مناطق عدة في الضفة الغربية.

وأوضح النجار أن خمس إصابات لعائلة واحدة تم تسجيلها في بلدة دير جرير وإصابتين في بلدة الطيبة شرق رام الله، وأخريين في الرام شمال القدس، ومثلهما في بيت لحم.

ولفت إلى أن هناك 17 عينة أخرى مشكوكاً فيها مازالت قيد الفحص في مختبرات الجامعة العربية الأميركية بضاحية الريحان شمال رام الله، والتي تضم فريقاً بحثياً من الجامعة ومن وزارة الصحة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت قبل 10 أيام اكتشاف 17 حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لأول مرة في الأراضي الفلسطينية، وذلك في بلدات شرق القدس.

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