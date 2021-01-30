3 أطفال بين ضحايا السيارة المفخخة في سورية

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى انفجار السيارة المفخخة في مدينة عفرين، اليوم السبت، إلى ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

وأفاد المرصد بأن متفجرات كانت مخبأة داخل السيارة التي انفجرت، أدت إلى مقتل ثلاثة أطفال ومدنيين آخرين وشخص سادس لم يتم التعرّف عليه بعد.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى إصابة 29 آخرين في الانفجار، لافتا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news