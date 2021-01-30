مصر تستعد لاستلام أولى شحنات لقاح أسترازينيكا

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد المسؤولة عن إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر أن أولى شحنات لقاح أسترازينكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا ستصل القاهرة غدا الأحد، بعد أسبوع على إطلاق مصر حملة التلقيح ضد الفيروس.

وكتبت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد غدا الأحد الموافق 31 يناير لعام 2021". ولم توضح الهيئة كمية اللقاحات التي ينتظر وصولها.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد بهاء زيدان أكد الأسبوع الماضي أن الهيئة قامت بالتعاقد مع شركة أر فارما وسيروم إنستيتوت المصنعتين للقاح أسترازينيكا/أوكسفورد للحصول على 30 مليون جرعة منه.

وأطلقت مصر الأحد الماضي حملة التلقيح بلقاح سينوفارم الصيني الذي وصلت أول شحنة منه إلى مصر في ديسمبر الماضي، وضمت 50 ألف جرعة.

وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أن أولوية التلقيح ستكون للطواقم الطبية ثم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وسجلت مصر 160 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 8850 وفاة. ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة.

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