قتيلان و16 مصاباً في انفجار سيارة مفخخة بسورية

المصدر: القاهرة - د ب أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بسقوط قتيلين و16 مصابا جراء انفجار سيارة مفخخة ضمن حي الصناعة الواقع بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحافي، إن حي الصناعة يعد من المناطق المكتظة بالمدنيين والمارة ويتواجد فيها الكثير من المحال التجارية.

ووفق المرصد، هذا هو أعنف انفجار وأول مفخخة تضرب عفرين منذ بداية عام 2021.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة. وتسيطر عليها فصائل مسلحة مدعومة من الجيش التركي منذ منتصف مارس 2018 ، بعد ما يسمى بـ"عملية غصن الزيتون"، التي أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.

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