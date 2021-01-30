فريق "الصحة العالمية" يزور أول مستشفى استقبل إصابات كورونا في ووهان

المصدر: ووهان - أ ف ب

التقى خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في منشأ فيروس كورونا السبت أفراد طواقم مستشفى في ووهان استقبل أولى حالات الإصابة المثبتة بكوفيد-19، قبل زيارة مقررة إلى معرض دعائي يحتفي بتعافي الصين من الوباء.

وتوجهت المجموعة في موكب سيارات إلى مستشفى جينينتان، أول مستشفى استقبل مرضى تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 في أواخر 2019.

ولا تزال تفاصيل مهمة الخبراء قليلة. وتبقى التغريدات التي يُطلقونها، وتلك الصادرة عن منظّمة الصحّة العالميّة، المصدر الأساسي للمعلومات.

وفي تغريدة على تويتر رحب أحد أفراد الفريق بيتر دازاك بالزيارة إلى المستشفى بوصفها "فرصة مهمة للتحدث مباشرة مع طواقم طبية كانت على الأرض في تلك الفترة الحرجة من محاربة كوفيد".

وبعد ظهر السبت سيزور الفريق معرضا يحتفي بتدابير سلطات الصحة في ووهان خلال المراحل المبكرة المروعة للفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news