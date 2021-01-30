روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح «سبوتنيك في»

المصدر: موسكو - د.ب.أ

عرضت روسيا على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح «سبوتنيك في» الروسي ضد «كوفيد-19» وسط النقص في اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا. وقال صندوق الاستثمار الحكومي الذي يموّل على نحو مشترك إنتاج اللقاح وبيعه، أمس، إن روسيا قد تقدم 100 مليون جرعة من «سبوتنيك في» إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام.

ويمكن استخدام هذه الكمية لتطعيم 50 مليون شخص، حيث هناك حاجة إلى جرعتين لاكتساب المناعة. وقال الصندوق إن تسليم الجرعات قد يكون جاهزاً في أقرب وقت. وتلقى نحو 1.5 مليون شخص كلا الجرعتين في روسيا.

ووفقاً للشركة المصنعة للقاح، تمت الموافقة على «سبوتنيك في» في 15 دولة حول العالم، بينها المجر، التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توافق عليه. وكان اللقاح هو الأول في العالم الذي تم طرحه للاستخدام على نطاق واسع، في منتصف أغسطس الماضي.

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