مصر.. كواليس «حريق التوفيقية » تتكشف بضبط «مضرم النار»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مضرم النار بعدد من المحال التجارية بمنطقة شارع التوفيقية بدائرة قسم شرطة الأزبكية أسفر عن احتراق 14 كشكا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة.

وأسفرت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال فحص المنطقة محل البلاغ عن وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة بائع إكسسوارات سيارات بذات المنطقة، له معلومات جنائية.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين أبناء عمومته ناتجة عن بيع أحد المحلات «تحت الإنشاء» الكائنة بدائرة القسم، حصل على كمية من البنزين من صاحب مركبة «توك توك»، عقب إيهامه بأنه سائق «توك توك» وتعطلت مركبته.

وتوجه بعد ذلك لمحل البلاغ وسكب البنزين وأضرم النار في بعض الفاترينات الخاصة بأبناء عمومته محل البلاغ، إلا أن الحريق امتد على النحو المشار إليه، ولاذ بالفرار.

وأسفر الحادث عن احتراق 14 كشكًا، وامتداد النيران لأحد المراكز التجارية بذات المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.



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