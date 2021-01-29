غوتيريس للقوات الأجنبية: اتركوا الليبيين وشأنهم

المصدر: نيويورك - وكالات

دعا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا، وقال غوتيريس "اتركوا الليبيين وشأنهم".

ولفت غوتيريس إلى أن "وقف إطلاق النار قائم، ولكن من الضروري أن تغادر كل القوات الأجنبية وكل المرتزقة الأجانب وتترك الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تركوا لوحدهم".

كما ناقش مجلس الأمن الوضع في ليبيا، ودعا في بيان إلى "انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب دون أي إمهال آخر".

وحملت الإحاطة الأخيرة لمبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، إقراراً بالإخفاق أو التعثر في تنفيذ ما نص عليه الاتفاق العسكري بجنيف بشأن إخراج المرتزقة، وقالت إن الأمر لا يقع على عاتق اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" فقط، بل على القيادة السياسية والعسكرية للجانبين.

وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي إلى أن اللجنة طلبت مرارا تنفيذ حظر الأسلحة وتقديم المساعدة للإسراع بمغادرة المقاتلين الأجانب.

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