الرئيس العراقي يشدّد على متابعة التنسيق الثلاثي مع مصر والأردن

المصدر: بغداد - د.ب.أ

شدّد الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس، على «أهمية متابعة التنسيق الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لبناء علاقات تعاون استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، لمجابهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات والأزمات الإقليمية، وخلق منظومة للسلام والاستقرار بالمنطقة». جاء ذلك خلال استقبال صالح رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الذي يزور العراق حالياً. وتسلّم صالح رسالة خطية من ملك الأردن عبدالله الثاني.

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