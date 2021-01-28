الصين ترفض التحذير الأميركي حول بعثة منظمة الصحة العالمية

المصدر: بكين - أ. ف. ب

رفضت بكين الخميس التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة بشأن مهمة بعثة منظمة الصحة العالمية في الصين، واتهمت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن بالسعي «لتسييس» هذا التحقيق المعني بتتبع منشأ فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان للصحافيين إن الصين تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من «احترام الوقائع والعلم، احترام العمل الشاق لفريق الخبراء (...) التابع لمنظمة الصحة العالمية» والسماح لهم بالعمل «بعيدا عن تدخل سياسي».

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت الأربعاء إن واشنطن «ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه».

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