«فايزر»: لقاحنا فعّال ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية لـ«كورونا»

المصدر: باريس - أ. ف. ب

أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك في بيان الخميس أن لقاحهما ضد «كوفيد-19» يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا المستجد البريطانية والجنوب إفريقية.

وقال البيان إن الاختبارات في المختبر «لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف «يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد للاستجابة» إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

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