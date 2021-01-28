خبراء الصحة العالمية يخرجون من الحجر للتحقيق في مدينة ووهان الصينية

المصدر: ووهان (الصين) - أ. ف. ب

غادر خبراء من منظمة الصحة العالمية الخميس الفندق في مدينة ووهان الصينية حيث أمضوا حجرا صحيا استمر أسبوعين، قبل بدء تحقيقهم الميداني في الصين لتحديد مصدر فيروس «كورونا» المستجد.

وشاهد فريق من وكالة فرانس برس أبقي بعيدا عشرات المحققين يستقلون حافلة كانت تنتظرهم عند مدخل الفندق.

وغادرت الآلية المكان إلى وجهة مجهولة في المدينة التي ظهر فيها وباء «كوفيد-19» في نهاية 2019.

ووصل خبراء الهيئة الدولية إلى ووهان في 14 يناير لكنهم بقوا منذ ذلك الحين في حجر صحي في فندق تم تأمينه لهذا الغرض. ويفترض أن تستمر مهتهم بضعة أسابيع أخرى.

والتحقيق الذي احتاجت الصين إلى أكثر من عام لتنظيمه حساس للغاية بالنسبة لبكين.

أوضح خبراء الحكومة الصينية في البداية أن الوباء ظهر في سوق في ووهان، حيث بيعت حيوانات برية حية.

لكن وسائل الإعلام الصينية التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم، رفضت هذه النظرية تدريجياً لمصلحة فرضية أخرى لم يتم إثباتها تفيد أن الفيروس قد يكون انتقل إلى الصين، لا سيما عن طريق اللحوم المجلدة.

وقد امتنعت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن حسم هذه المسألة.

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