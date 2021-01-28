قاضٍ يعلّق العمل بقرار بايدن تجميد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أمر قاضٍ فيدرالي أميركي، أول من أمس، سلطات الهجرة في الولايات المتّحدة بأن تعلّق، مؤقتاً، تطبيق القرار الذي أصدرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وجمّدت بموجبه لمدّة 100 يوم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، في انتكاسة للرئيس الديمقراطي.

وكانت حكومة ولاية تكساس، التي يسيطر عليها الجمهوريون، تقدّمت بدعوى مستعجلة تطلب فيها وقف العمل بقرار إدارة الرئيس الديمقراطي، وقد ردّ القاضي درو تيبتون على هذا الطلب بأن أمر بتعليق العمل به، ريثما يبتّ بأساس الدعوى.

وبرّر القاضي قراره بأنّ «تكساس أظهرت أنّ لديها فرصة للفوز» بالدعوى.

ووقّع بايدن، في اليوم الأول لتولّيه السلطة، أمراً تنفيذياً علّق بموجبه لمدّة 100 يوم عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل الأول من نوفمبر 2020.

لكنّ وزير العدل في ولاية تكساس، كين باكستون، طعن على الفور في هذا الأمر التنفيذي أمام القضاء الفيدرالي.

وسارع باكستون إلى الترحيب بقرار القاضي تيبتون، معتبراً أنّه «يعطي الأولوية لاحترام القانون، وأمن المواطنين».

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