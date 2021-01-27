بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

المصدر:
  • موسكو - أ. ف. ب
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض غرامة على كبرى شبكات التواصل الاجتماعي، بذريعة «تحريض قاصرين على التظاهر تأييداً للمعارض أليكسي نافالني».

وبينت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية «روسكومنادروز»، أنها ستغرم كلًّا من، «فيس بوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«كونتاكتي» و«أودنوكلاسنيكي» و«يوتيوب»، «لعدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين للمشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 يناير».
 

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