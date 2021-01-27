سلطنة عمان تحظر المناسبات وتعلن تأجيل فتح التعليم المباشر

قررت سلطنة عمان، اليوم ، حظر إقامة المناسبات وإرجاء فتح التعليم المباشر بالجامعات بدءاً من الخميس وحتى إشعار آخر.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» في بيان، أن القرار يشمل «حظر المناسبات الجَمَاعيّة مهما كانت، وتأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليات، وتأجيل التوسّع في التعليم المدمج للمراحل الدراسيّة بالنسبة للمدارس الحكوميّة».

وأشارت إلى «تعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدوليّة داخل السلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحليّة ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضيّة والمعارض بشتى أنواعها».

وأوصت اللجنة المواطنين والمقيمين بتجنب السفر إلى الخارج خلال الفترة القادمة «إلا للضرورة القصوى خصوصاً مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر والحد من السفر في مهمات رسمية ومشاركات خارجية».

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