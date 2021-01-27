ميركل عن وضع الجائحة في ألمانيا: الأمور تفلت من بين أيدينا

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن انتقادها بوضوح لإدارة أزمة جائحة «كورونا،» وذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، استناداً إلى مشاركين في المؤتمر، الذي انعقد الأحد الماضي، أن ميركل قالت خلال المؤتمر: «الأمور تفلت من بين أيدينا، يتعين علينا أن نكون أكثر صرامة، وإلا فإننا سنعود إلى ما كنا عليه في غضون 14 يوماً»، وذكرت الصحيفة أن ميركل انتقدت أيضاً سفر الكثير من الألمان إلى الخارج، حيث ذكرت أنه في فترة عطلات عيد الميلاد (الكريسماس) كان يسافر يومياً 50 ألف ألماني إلى جزر الكناري وجزر المالديف، وقالت ميركل متسائلة: «لماذا لا يمكننا حظر هذه السفريات؟»، مضيفة أنه يتعين «تخفيف حركة النقل الجوي على نحو يحول دون وصول الأفراد إلى أي مكان»، مؤكدة أن ألمانيا بحاجة إلى نظام حدودي أكثر صرامة.

وفي ما يتعلق بطفرات الفيروس، وصفت ميركل الأمر بأنه أشبه بالعيش «على برميل بارود»، مشيرة إلى أن إعادة فتح المتاجر والمطاعم، في منتصف فبراير المقبل، «غير مؤكدة»، موضحة أنه في حال إعادة الفتح فلابد أن يكون الترتيب على النحو التالي: مراكز الرعاية النهارية والمدارس أولاً، ثم المتاجر، ثم المطاعم.

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