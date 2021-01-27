أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى السودان على رأس وفد رسمي

المصدر: القدس - أ.ف.ب

قالت السلطات الإسرائيلية، أمس، إن وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، زار، أول من أمس، الخرطوم على رأس وفد كبير، بعد أشهر قليلة على موافقة السودان على تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

وأوضح مكتب كوهين أن الزيارة هي الأولى لوزير إسرائيلي على رأس وفد رسمي.

وقالت وزارة المخابرات الإسرائيلية في بيان «إن أعضاء الوفد التقوا برئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم، وأجروا محادثات حول القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية». وأوضح البيان «تم توقيع أول مذكرة على الإطلاق بشأن هذه الموضوعات بين وزير الدفاع السوداني وكوهين».

وناقش الجانبان أيضاً «تعميق التعاون الاستخباراتي».

وأضافت الوزارة أن «السلطات السودانية أطلعت الوفد الإسرائيلي على التقدم الذي أحرزته في إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون ينص على سجن السودانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل وعادوا أدراجهم إلى السودان».

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