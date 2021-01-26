السيسي: الإرهاب أصبح أداة لتنفيذ المخططات والمؤامرات

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن الإرهاب أصبح أداة صريحة لتنفيذ المخططات والمؤامرات.

وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ69، بثها التلفزيون المصري، إن «مصر تخوض معركة من أجل البناء، لتحقيق التنمية الشاملة».

وتابع: «انتقلنا بخطى ثابتة بدعم الشعب ومساندته من مرحلة ترسيخ الاستقرار إلى مرحلة البناء والتعمير». وأشار إلى تلاحم الشرطة والشعب في وجه العدوان، وهو ما عكسته معركة الإسماعيلية، التي جرت في 25 يناير 1952، الذي أصبح عيداً للشرطة.

وأكد الرئيس أن وضع مصر المستقر يعد تجسيداً لإرادة شعبها وبطولات الشرطة والقوات المسلحة، وأن الوضع الحالي يتطلب استمرار اليقظة لتقويض أي محاولات للنيل من الوطن.

وتوجه السيسي بحديثه إلى الشباب، مؤكداً أن الوطن يحتاج إلى سواعدهم وجهودهم، لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، وتحقيق آمال المصريين في مستقبل مشرق، يوفر لجميع المواطنين فرصاً متساوية في الحياة الكريمة.

وقال إن الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب مع ذكرى ثورة 25 يناير، التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل.

وأكد السيسي أن «التحديات الراهنة تتطلب استمرار اليقظة والجهد، وأن تحقيق ما نصبو إليه من تقدم يحتاج إلى بيئة آمنة مستقرة وأرض ثابتة».

السيسي أكد أن الوطن يحتاج إلى سواعد الشباب وجهودهم.

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