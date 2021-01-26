بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر

المصدر: موسكو ■أ.ف.ب

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخصياً، أمس، امتلاك مقر فخم على البحر الأسود، بعدما اتهمه بذلك المعارض الموقوف أليكسي نافالني، الذي سجّل تحقيقه حول هذا العقار 86 مليون مشاهدة. وقال بوتين، أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلاب روس، بثته قنوات التلفزة: «لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت، لا شيء من الذي ظهر (في التقرير) على أنه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي».

وحقق مقطع فيديو نشره فريق نافالني، الأسبوع الماضي، ووجه فيه مزاعمه بخصوص القصر أكثر من 86 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ ذلك الحين.

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