علماء فنزويلا: لقاح «سبوتنيك في» الروسي آمن وبلا آثار جانبية

المصدر: كاراكاس ■د.ب.أ

أثبت علماء المناعة في فنزويلا عدم ظهور آثار جانبية خطيرة للقاح الروسي «سبوتنيك في»، لدى المتطوعين الذين حصلوا على جرعة أو جرعتين منه.

وقال العالم في مجال المناعة، ألكسيس إيبوليتو غارسيا، الذي يشرف على الأبحاث حول لقاح «سبوتنيك في» في فنزويلا، إنه لم تُسجل أي آثار جانبية خطيرة، لدى المتطوعين الذين تم تطعيمهم باللقاح، بحسب موقع «آر.تي» الروسي أمس.

وأوضح غارسيا، في كلمة نُشرت في صفحة الرئيس نيكولاس مادورو، على موقع «يوتيوب»، أن هناك تقارير عن آثار جانبية خفيفة، مثل: الصداع وألم في موقع الحقن، ولم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة أو حالات وفاة بين المتطوعين.

ووفقاً لعالم المناعة الفنزويلي، تم اختيار 300 شخص للمشاركة في تجربة اللقاح الروسي في فنزويلا، وقد تلقى بالفعل أكثر من 200 منهم الجرعة الأولى، وتلقى 40 جرعتين.

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